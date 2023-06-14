許傑輝接連被爆性騷擾，繼被男網友爆料在表演課要求學生練習「集體做愛」配音後，女星黃云歆14日也在臉書爆料許傑輝10年前執導舞台劇《台灣舞孃》時，要她繳交「性感作業」呈現性感的樣子給他看，還拿著巧克力在她胸前問她能否夾住，諸多行為讓她非常不舒服，她感謝當時小嫻察覺異樣，出手相救。許傑輝第一時間接受本報訪問時表示，如果真的造成有人的不舒服與困擾，他誠懇道歉，也請他們可以循正常法律途徑提告，或許會還他們公道。

許傑輝表示，自己當時身為《台灣舞孃》導演，責任就是把劇導好，覺得哪個環節做得不夠好，或有人跳得不夠性感、跟不上進度、達不到標準，當然只能鼓勵、舉例、或親自演示給她們看。當年排戲跟團員講的那些話或許太直白、嘴賤，但真的沒有雜念，如果對方覺得不妥，應該還有監製可以去反應。

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