三年前才投入洗選蛋品市場的茂生食品14日大規模參展國際食品展，茂生董事長吳清德指出，政府連續三個月以進口蛋來台供應缺蛋缺口，使得蛋價近期陸續降價，目前來到42元上下，估計中秋後整體蛋價回穩在40元上下。

對於政府以進口蛋紓解蛋荒、蛋價，他認為長久之計還是要提升種雞良率提高下蛋數，他也透露，台灣一天雞蛋需求是2,300萬顆，但因病下不了蛋以致每日雞蛋數不到2,000萬顆供應，才需要進口蛋補足，政府更為避免下次種雞再因病造成蛋荒，而引進超過需求半數的種雞，無法治本，應從提升飼養環境、管控飼料品質來提高種雞下蛋良率，否則國產蛋品無法精進。

茂生強調，疫情三年改變國人對洗選蛋的認識，茂生食品以自有品牌「富翁牌」行銷到各家庭致力於提供方便且營養多元化的蛋品，以滿足消費者需求。從以往超商和量販店等通路，並預計未來還將拓展到各大百貨公司和團購網路搶攻市場。

吳清德表示，茂生食品公司的產品多元化，包括初生卵、CAS蛋（饕拾鮮雞蛋）、生產履歷蛋品、土雞蛋、烏骨雞蛋以及包裝禮盒方式行銷，以滿足全家大小孩的口味，提升蛋品品質。

吳清德表示，去年度因缺蛋，洗選蛋場營收大受影響，獲利更是下滑，他說，以往茂生農經(1240）配發股息都是3～4元，2022年配發現金股利1元、股票股利0.2元，以目前前五月營收10億元估算，朝3元目標邁進。

吳清德指出，將持續研發創新深加工系列，參展不僅是為了提高品牌知名度，並配合政府推動洗選蛋品朝精緻、快速、乾淨、分級發展，由農場到餐桌，安全、健康食品，以滿足消費者了解洗選蛋的價值。