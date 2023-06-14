台灣設計師品牌JAMEI CHEN自疫後改採Made to Orader預購制，除可降低庫存壓力、也可減少製作上不必要的浪費，因此品牌未來也將更加謹慎的展店、拓點，近期受忠泰NOKE之邀，於即日起至7月31日以快閃店形式進駐台北大直的忠泰樂生活。

JAMEI CHEN快閃店於即日起至7月31日在忠泰樂生活三樓。（JAMEI CHEN提供）

JAMEI CHEN快閃店於即日起至7月31日在忠泰樂生活三樓。（JAMEI CHEN提供）

這是品牌首次以快閃店形式展店，對此陳季敏設計師表示由於對於場地空間的喜好，因此加速此次快閃店的問世，於店中也特別展示設計師設計的三款大型娃娃雕塑、三款藝術品禮服，前者佇立於店中分別代表時尚、數學、泰戈爾的詩句，以此象徵設計師的人生觀;後者則是品牌30週年打造的禮服，三套禮服以雕塑為概念，將服裝胚布結合壓克力原料使其硬化，展現時尚與藝術之間親密的關係。

設計師陳季敏與ANJESS創辦人李昱錡。（JAMEI CHEN提供）

設計師陳季敏說「生命的緩慢要比快速來得重要，喜歡緩慢，可內化自己看清許多事。」雖因疫情對於生活有諸多限制，但也助長品牌網預購制的方向邁進，此一模式可省下過往現貨販賣時的庫存、過多的布料，也因此品牌表示未來面對百貨的合作邀約，均會以快閃店形式為主。此次位於大直的快閃店內陳列其中除了有當季新款襯衫，也有過往旅遊南歐的影像衣服款式等，店內的服飾部分品項為現貨、部分預購，等待時間約為一個月，除服飾外品牌也與食尚選物精品ANJESS合作，在現場提供頂級的義大利油醋等佐料美食，與現做的手工冰淇淋。