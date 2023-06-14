已有180年歷史的瑞士精品品牌Bally，近年致力於刷新品牌形象，正處於品牌年輕化的陣痛期，去年品牌找來洛杉磯潮牌 Rhude 的設計師 Rhuigi Villaseñor ，在2022秋冬、2023春夏都帶來典雅、摩登的意象，不過在入主一年後他迅速閃辭，而品牌高層也沒讓空窗期維持太久，日前宣布將由設計師 Simone Bellotti ，過去曾 Dolce & Gabbana、Bottega Veneta 工作，再加上加入Bally前的他曾為Gucci設計男裝16年，豐富的時裝經歷讓品牌執行長表示十分期待。

Bally宣布由設計師 Simone Bellotti 接手創意總監一職，首秀將於今年9月登場。（Bally提供）

Bally 首席執行長 Nicolas Girotto領導下的Bally，朝著換然一新的方向狂奔，品牌方面透過官宣 Simone Bellotti 擔任創意總監的新聞，除表明對於品牌改革的決心外，還重申品牌對於「手工藝、創新、瑞士奢華」的重視，上任後的Simone Bellotti 壓力不小，而他的首張成績單將於今年9月米蘭時裝周登場，由他執掌的「New Bally」會是什麼樣的形象，整個時尚圈都在拭目以待。