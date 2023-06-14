韓演員李宰旭出席Ferragamo於韓國聖水洞的咖啡廳的快閃店活動。（CFP）

日前義大利精品品牌Ferragamo於韓國聖水洞的咖啡廳，為2023早秋系列舉辦快閃活動，於活動上邀請《還魂》男主角李宰旭、韓團BTOB成員陸星材、(G)I-DLE隊長田小娟、歌手Lee Hi（李夏怡）、孫娜恩等人現身現場，根據社群平台可發現早在活動開始前就有大批粉絲在場外守候，將位在小巷內的咖啡廳擠得水泄不通，向來以「冷面笑匠」形象廣被粉絲熟知的陸星材，面對粉絲的呼喊、應援不斷愛心頻發、還不忘露出搞怪表情，讓粉絲直呼好可愛。

有「韓版愛黛兒」之稱的Lee Hi（李夏怡）久違現身時尚活動中。（CFP）

韓團(G)I-DLE隊長田小娟一改米蘭看秀時的黑色勁裝，改以白色西裝套裝亮相。（CFP）

一月就曾受品牌邀請出席2023秋冬大秀的G)I-DLE隊長田小娟，一甩在米蘭時的殺手般火辣黑色勁裝，改以全白的「白馬王子」般的英氣造型亮相，略帶學院風氣質的排扣白色西裝套裝，搭配同色系的迷你Prisma手提包以及俐落的高馬尾，讓粉絲直呼「哇，你是女神嗎？」本次Ferragamo2023 早秋推出海灘系列單品，顏色時髦繽紛，其中最受亮點關注的鞋款為改編1938年影星Judy Garland 訂製設計的傳奇彩虹涼鞋。

Ferragamo白色迷你Prisma手提包，5萬9900元。（Ferragamo提供）

Ferragamo藍色Gancini掀蓋斜背包，5萬5900元。（Ferragamo提供）