石牌夜市「志明牛肉拉麵」月初遭外送員目擊店員將抹布水擰到煮麵鍋中，引發軒然大波，網友怒刷負評抵制，如今店家拉下鐵門，清空店內，結束營業，有人感嘆店家被員工害慘，卻有當地人出來爆料，指稱擰抹布水的店員，其實是老闆兒子。

志明牛肉拉麵石牌分店因抹布水事件結束營業，一名店員大刺刺在店門口將抹布水擰入麵鍋，被外送員全都錄下，起先老闆喊冤，但完整片段公布後，發出聲明道歉，然而道歉中卻僅說將加強員工訓練，完全沒提到該名員工的懲處，隔天又表示已經發過聲明，臨時取消記者會，種種公關處理讓人搖頭。

有當地人爆料指出，該名員工真實身分為老闆兒子。(圖／臉書靠北天母幫)

有網友今(14日)經過時，發現該店已經完全清空，設備器材也都裝上貨車運走，對此有網友感嘆，表示因為員工個人行為導致如此，自己還沒吃過就掰掰了，感覺很無奈，底下不少人則留言「我有吃過，但沒拉肚子就是」、「知道美味的秘訣你還敢吃嗎」。

隨即有當地人出面爆料，表示該位出事的員工，真實身分是老闆的兒子，讓不少人驚呆，紛紛回應：「原來是兒子，那一切都合理了」、「還想說怎麼都沒去怪員工」、「難怪，怎麼可能一個員工就把一家店搞垮」，消息傳到PTT，鄉民也傻眼：「就想說如果是一般人，老闆早就氣到喊開除了，原來是兒子」、「難怪這麼敢」、「看當初聲明完全沒要懲處的意思就覺得怪怪的」、「最開始無條件相信店員就很妙了」。