網紅泡芙（谷佳蔚）擁有甜美臉蛋與火辣身材，但她其實是食量驚人的大胃王，在YouTube擁有7.11萬粉絲，曾自曝一個月的伙食費約3到5萬，開銷和食欲都讓人驚訝；近日她曬出疑似在捷運上大嗑雞排與珍奶的照片，讓網友看傻問「捷運是可以吃東西嗎」。

正妹YouTube泡芙近日在社群平台曬出多張照片，從熟悉的車廂環境、藍色塑膠座椅、拉環來看很像在捷運中拍攝，只見泡芙穿著低胸上衣和短裙，一雙纖細美腿赤腳踩在椅子上，手上拿著雞排與飲料，嘴裡還叼著一塊肉，多張照片有不少台灣特色美食，她寫下：「這輩子唯一拿得起，放不下的就是雞排+珍奶，難道這就是傳說中的捷運自由」。

泡芙在捷運布景中大吃美食。（圖／泡芙餓了麼/Puff Ku facebook，經同意使用）

不過根據大眾捷運法第50條第1項第9款規定，於大眾捷運系統禁止飲食區內飲食，嚼食口香糖或檳榔，或隨地吐痰、檳榔汁、檳榔渣，拋棄紙屑、菸蒂、口香糖、瓜果或其皮、核、汁、渣或其他一般廢棄物，違反處行為人新臺幣1,500元以上7,500元以下之罰鍰。因此有網友留言：「捷運是可以吃東西嗎」、「小心被罰款」、「為什麼泡芙可以在捷運吃東西」、「日本、韓國捷運容許吃東西。台灣、泰國捷運不行」、「怎麼可能捷運那麼空都沒人坐是哪一線的捷運」、「捷運不是禁食嗎？」、「捷運車廂這樣不雅吧」，對此泡芙回應「這不是真的捷運，一個跟捷運很像的地方」，有內行網友解答是捷運風格的汽車旅館。