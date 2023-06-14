去吃到飽餐廳卻被氣飽！一名男網友發文抱怨，日前去台北市市民大道某間吃到飽燒烤店，想要大吃一波生蠔和戰斧牛排，未料最後一輪加點時，他點了8份生蠔竟遭到店員拒絕，還說：「我們要留給晚上客人」，讓這名男網友氣得飆罵髒話。事件曝光後，業者也作出回應。

「有點越想越氣！」原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，日前去市民大道上某間吃到飽燒烤店用餐，和友人選了899元方案，就是想要大啖生蠔和戰斧牛排，沒想到結果讓他非常失望。

原PO表示，兩人在最後一輪點了8份生蠔，店員卻說生蠔限量供應：「我們要留給晚上客人，所以不會給你8份的生蠔」，讓他瞬間火大，「你一開始跟我說限量不就好了，這種感覺超差」，且當時想吃的戰斧牛排也沒了，讓原PO氣得在心裡飆罵髒話。

事後店長表示，過去都是使用冷凍的生蠔，現在改成澎湖空運來台，因此數量有限，希望能讓所有顧客都可以吃到。但原PO還是覺得無法接受，直說：「這是我的問題嗎？」認為無論如何都應該事先告知，才能讓客人決定是否要入店消費。

根據《ETtoday新聞雲》報導，業者表示，澎湖空運來台的生蠔屬於季節限定，為了確保新鮮度，會希望客人吃完再加點，「一次可以先點2到3份，不建議一次就點8到10份」，只要少量加點，都會提供客人選擇的品項。