民進黨性別平等事務部今邀請相關單位，深度探討同性、企業性騷擾防治議題；不會教小孩行動聯盟理事長陳儀會中提出，政黨的性騷擾申訴機制及法規建議，認為應將政治志工納入；另外現行均只關注黨工，未含括其他具有權力地位的黨員，如立法委員、部會首長及其助理或機要等範圍，建議民進黨應藉此次修正機制將其納入。

此外，民進黨副祕書長楊懿珊表示，民進黨將明文規定何謂「性騷擾零容忍」，並藉由此次修正的機會，建立帶有示範性的版本，這是一個歷史的時刻，現在正處於陣痛期，歷經這些過程，整個社會都會更加往前邁進，性別平等的觀念也將更融入每個人日常生活之中。

多位與會者均表示，在此次機制的修正中，性平部主任是通報管道的重要且關鍵的人物，黨中央應提供更多的資源，作為後續擔任該職務的人員強力的後盾。

月亮褲＆谷慕慕創辦人陳苑伊認為，作為微型企業的創辦人，正與其他企業的老闆討論，面對到性平案件要如何處理，以及規劃內部的申訴機制，但也希望政府能夠提供相關的配套措施。

性別平等事務部主任李晏榕表示，從受到國人關注的＃metoo相關事件中可以看見，性騷擾並不侷限於異性之間，更不僅存在於特定年齡層，今天透過與台灣重要同性與兒少團體彼此充分對話溝通，不僅能夠強化民進黨看待性平議題的深度與廣度，各大團體提出的寶貴建議，更將作為性平政策與相關規範制定時的重要參考。

李晏榕也強調，民進黨主席賴清德的指示非常明確，「性騷擾零容忍」需涵蓋所有性別、性向或年齡，面對近期跨黨派、跨領域的性騷事件浮出檯面，每一件都令人感到傷痛，面對性平問題，民進黨絕對不會逃避，更沒有迴避空間，因為沒有任何人應該受到無端騷擾，每個被害者都值得更好的對待。