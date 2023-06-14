許多人都會在美式賣場好市多採購生活用品。一位男子近日發現，好市多販售的去頭阿根廷紅蝦，產地竟然是印尼，驚呼「到底是什麼意思？」，貼文一出引發熱議。許多人紛紛笑說「永和豆漿也不見得開在永和」、「太陽餅也沒有太陽啊」，有內行人則說明，該品項應是在阿根廷捕撈後由印尼加工包裝，所以產地才會標印尼。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，好市多販售的699元去頭阿根廷紅蝦品項名稱明明是阿根廷，產地卻標示是印尼，實際查看包裝後也可以發現，廠商標示紅蝦的原產地就是印尼，讓原PO相當疑惑，「到底是什麼意思？求解」。

對此，許多網友紛紛回應，「泰國蝦，產地台灣，一樣意思吧～」、「永和豆漿也不見得開在永和」、「就…淡水老街看到大溪豆干一樣的意思」、「我在台北吃北京烤鴨，鴨肉來自：台灣」、「香港腳的產地必須在香港，否則就不是正宗香港…」、「太陽餅也沒有太陽啊」、「在高雄買的九份芋圓，在基隆買的新竹貢丸」。

有內行人則說明，「食品安全衛生管理法施行細則，本法第二十四條第一項第八款所稱原產地（國），指製造、加工或調配製成終產品之國家或地區。所以應該是阿根廷捕撈，印尼加工包裝，所以產地標印尼」、「生於阿根廷，死於印尼」、「阿根廷紅蝦又叫天使紅蝦，產自南美洲阿根廷南部深海，是一種野生蝦，所以不會是在印尼養殖」。