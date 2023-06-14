大學個人申請榜單今（14日）揭曉，台中一中今年有655人參加申請入學，已有321人錄取大學，其中有62人錄取台大，台中女中484人參加申請入學，有235人已錄取大學，38人錄取台大，榜單成績亮眼。

台中一中應屆生黃偉博錄取台大醫科，來自南投的他，哥哥姊姊皆大他14、16歲，哥哥專精於通訊工程領域，姊姊是教師，在進入高中後，他透過多元探索，確定自己想往醫學這條路邁進。

由於父母很大才生下他，現在也屆退休年齡，當初他想申請醫學系，還有一個主要原因是他的父母膝蓋不好，年紀也大，他希望未來透過醫學專業想要幫忙父母，且多方探索自己未來性向過程中，他覺得對於人跟人的互動還有對生醫方面的研究很有興趣。

台中女中應屆生金苡芯錄取陽明交通大學生物醫學影像暨放射科學系，父母皆為原住民，雖然她從小在部落長大，國中下山就讀也在偏鄉，到了高中則住宿舍，在很無助的時候會想家，但心中會冒出爸爸媽媽的鼓勵，她也希望由自己的例子鼓勵更多偏鄉地區的同學來女中這個鼓勵主動學習的環境學習！

另外，中女中錄取成功大學醫學系的白芷昀，除了多益920分，更堅定未來要成為法醫。她在面試階段，與同學組成醫學面試小組互相練習，也借助學校輔導處提供學姊的面試資料多方收集面試題庫，他感謝學校提供資源與同學多加切磋，從中吸取更多相關知識並練習口說，也讓她如願朝夢想邁進。