新北市73歲林姓男子今（14）日下午在板橋國民運動中心打桌球，運動過程中疑似重心不穩，頭部不慎撞到一旁柱子，當場流鼻血昏厥，球友急召救護車到場，所幸經救護人員現場急救後恢復呼吸心跳，隨後送往亞東醫院進一步救治。
據了解，今天下午4時許林男和球友同桌競技，接球時疑重心不穩，一頭撞上旁邊的柱子，柱子雖有包裹防護墊，但疑似撞擊力道太大，林男當場昏迷流鼻血，球友見狀急向119求援，救護人員到場檢傷，發現林男已無呼吸心跳，遂立即施予急救，所幸急救後恢復生命跡象，隨後緊急送醫並通知家屬到場。
新北市73歲林姓男子今（14）日下午在板橋國民運動中心打桌球，運動過程中疑似重心不穩，頭部不慎撞到一旁柱子，當場流鼻血昏厥，球友急召救護車到場，所幸經救護人員現場急救後恢復呼吸心跳，隨後送往亞東醫院進一步救治。
據了解，今天下午4時許林男和球友同桌競技，接球時疑重心不穩，一頭撞上旁邊的柱子，柱子雖有包裹防護墊，但疑似撞擊力道太大，林男當場昏迷流鼻血，球友見狀急向119求援，救護人員到場檢傷，發現林男已無呼吸心跳，遂立即施予急救，所幸急救後恢復生命跡象，隨後緊急送醫並通知家屬到場。
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