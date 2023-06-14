台大前國發所教授陳明通所指導的學生接連爆發論文抄襲，台大雖然未予解聘，但他也回不去了。台大今晚表示，陳明通借調擔任國安局長時，已經超過教育人員在職的年齡規定，已不能歸建擔任教授職務、也不能再申請延長服務，同時也不再聘請他擔任台大的兼任教師。

陳明通涉嫌違反學術倫理案，台大經三級教評會的審議，認定他確有指導不周等違失行為，惟因情節尚未達應予解聘之程度，故做出不予解聘的決議。不過台大也說，不會再聘陳明通擔任兼任教授。