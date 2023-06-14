當女性進入中年階段時，因為體內荷爾蒙分泌逐漸減少，身體會逐漸發生變化，抑或產生症狀，像是月經不太規則、停經、熱潮紅、盜汗、心悸、失眠等，嚴重時甚至可能引起骨質疏鬆、心血管疾病、生殖泌尿系統不適、肥胖與代謝症候群等，這個階段通常稱為更年期（climacteric）。

更年期定義

更年期是指女性停經前後的時期，是由有生育能力到不能生育的過渡階段，其發生年齡的中位數約為50歲。這段期間因為卵巢濾泡功能逐漸消失，女性荷爾蒙分泌減少，造成月經經期開始不規則，這段期間有些人可能會出現內分泌失調的狀況。當女性荷爾蒙低落到一定程度，最後連續12個月或以上不再有月經便稱為停經（menopause）。更年期不一定有症狀，但若有症狀發生，即稱為更年期症候群（climacteric syndrome）。更年期屬人生正常的過程，許多更年期症狀可透過生活方式、飲食調整來因應。更年期雌激素降低引起不適，故需要時通常會給予荷爾蒙的補充；此外停經後的婦女因體內雌激素減少，骨質流失速度增加，容易造成骨質疏鬆，因此有必要時也可以使用預防骨質疏鬆的藥物。

更年期的藥物治療

荷爾蒙治療（Hormone Therapy）是緩解婦女更年期症狀最有效的方法。如果沒有荷爾蒙補充療法禁忌症（如子宮內膜癌、乳癌、嚴重肝功能障礙、靜脈栓塞等）時，對於年齡小於60歲有血管舒縮症狀或在停經10年內的婦女，荷爾蒙補充療法可能是最適合的治療方法。口服荷爾蒙療法可分為3大類：

週期性使用黃體素：每日給予雌激素如conjugated estrogen（Estromon®，伊使蒙®），並合併給予10天到14天的黃體素如medroxyprogesterone acetate（Provera®，普維拉錠®）。此療法每個月仍會有類似月經來潮的出血。另也有Estradiol+Norethisterone的複方製劑（如Sevina®，詩維娜®），內含3種階段藥物，其中10天療程含有黃體素，若使用此藥物，請注意需依序使用藍色、白色及橘色。

連續性使用黃體素：雌激素與黃體素合併每天使用，如Estradiol+Norethisterone（Covina®，康樂娜®），以避免子宮內膜增生或每月類似月經來潮的出血。

只含雌激素：適用於子宮切除後的婦女。

除了口服的藥物外，也有經皮給藥的藥品，經皮給藥可避免經肝臟代謝，對於有靜脈血栓栓塞與心臟病病史之病人，可降低風險，常見藥品如17β-Estradiol（Ladiol Gel®，麗露凝膠®）。對於生殖泌尿系統症狀，如萎縮性陰道炎、性交疼痛困難及外陰乾皺症等，可以考慮使用陰道用的荷爾蒙製劑，目前最廣泛使用的是週期性給藥（例如使用3週，休息1週）的Conjugated Estrogen Cream（Premarin Vaginal Cream®，普力馬林陰道乳膏®），對於萎縮性陰道炎有顯著療效。

骨質疏鬆的藥物治療

女性停經後除了更年期症候群外，還有骨質疏鬆的問題。女性停經後體內雌激素減少，使得成骨細胞及噬骨細胞作用都增加，但因為噬骨細胞作用過程短，而成骨細胞作用過程長，因此造成骨質大量流失、孔隙變大而形成停經後的骨質疏鬆。治療方面首重改變生活型態，包括均衡飲食，並每日補充足夠的鈣質及維生素D、規律運動、戒菸、戒酒，若是骨質疏鬆情況較嚴重則可搭配使用藥物治療。

停經後骨質疏鬆的藥物治療，目前最常用的藥物有兩大類：

減少骨質流失：為當今治療的主流，藉由抑制蝕骨細胞的吸收作用，減緩骨質流失的速度以增加骨密度，藥品包括雙磷酸鹽（bisphosphonates）如口服每週服用一次的Alendronate + Cholecalciferol（Fosamax Plus®，福善美®）；針劑則為每3個月使用一次的Ibandronate（Bonviva®，骨維壯®），或是每年使用一次的Zoledronic（Aclasta®，骨力強®）。RANKL抑制劑如針劑每6個月使用一次的Denosumab（Prolia®，保骼麗®）。選擇性雌激素接受器調節劑（Selective Estrogen Receptor Modulators，SERM）如口服每天一次的Raloxifene（Evista®，鈣穩®）。

促進骨骼成長：機轉是加速骨質生成作用，這類藥品有副甲狀腺藥物（Parathyroid Hormone），如針劑每天使用一次，持續使用兩年的Teriparatide（Forteo®，骨穩®）。

停經後骨質疏鬆的藥物治療還包括最新單株抗體的藥品，屬硬化蛋白（Sclerostin）抑制劑，具刺激骨質生成與抑制骨質流失雙重作用，可恢復骨骼代謝平衡。如針劑每月使用兩針，持續治療12個月的Romosozumab（Evenity®，益穩挺®）。

更年期為女性的必經人生階段，不需要為經歷更年期感到恐懼或是煩躁。只要經常保持均衡飲食、規律運動及體重控制，並且在身體有嚴重不適症狀出現時，適當使用藥物輔助，可治療或舒緩更年期症候群外，還可以有效預防停經後骨質疏鬆。

更年期藥物使用注意事項

部分更年期藥物在使用上需要特別注意，如外用製劑：

• Ladiol Gel®（麗露凝膠®）：藥品包裝內有一計量尺，每次使用需透過計量尺取藥，不可自行調整藥量。最佳塗抹位置為腹部及大腿內側，或其他部位如手臂、頸部、臉部、肩部等皆可，唯需避免乳房、陰道或毛髮處。

• Premarin Vaginal Cream®（普力馬林陰道乳膏®）：本藥為陰道內使用，使用前先打開軟膏管蓋子，將塗藥器拴緊在軟膏管嘴上，然後壓擠軟管使軟膏依所需劑量壓入塗藥管內。將塗藥器從軟膏管嘴上移除，之後躺下後膝蓋彎曲，然後再將含有藥膏的塗藥器輕輕插入陰道深部，推動推管將藥膏完全推入陰道內。使用後的塗藥器可將推管及容器管分開，用少許的肥皂和溫水沖洗，切勿使用熱水清洗。

女性停經後治療骨質疏鬆的藥物如：

• Fosamax Plus®（福善美®）：一般每週服用一次，請每週固定的同一天使用，必須於早晨起床後空腹狀態下，整顆吞服（不可咀嚼或吸吮藥錠）。服用後半小時才能進食，切記至少需維持上半身直立（如坐立、站立或走路）30分鐘，坐立或站立可以幫助藥品吸收，並且減少副作用，切記不可以在未起床前或睡前服用。

• 雙磷酸鹽類藥物：有過顎骨壞死的報告，請注意個人口腔衛生，並定期進行口腔檢查，並告知牙醫師有在使用此藥品。

本文轉載自臺大醫院雲林分院