日本岐阜縣岐阜市一處陸上自衛隊靶場週三（14日）上午有一名18歲「自衛官候補生」突然開槍行凶，造成2死1傷。日媒晚間報導，凶嫌供稱行凶時瞄準的是「52歲的教官」。這名教官正是死者之一。警方正針對行凶動機與事發經過詳細調查。

日本放送協會（NHK）、朝日電視台等媒體傍晚報導，陸上自衛隊位於岐阜市的日野射擊場，當地時間上午9時10分左右，有一名現年18歲自衛官候補生突然朝人開槍，死傷者軍為守山駐地所屬男性隊員，兩名死者分別為52歲與25歲；傷者25歲，傷勢不明。

調查人員透露，這名因殺人未遂罪嫌遭逮的自衛官候補生，可能是在輪到自己上場射擊時開槍。第一個中槍的是25歲隊員，腹部中彈；接著52歲隊員胸部中槍。兩人送醫後雙雙不治。

防衛省表示，凶嫌今年4月才加入名古屋市守山駐屯地第35普通連隊，近期正在接受新隊員相關訓練。案發後這名候補生接受偵訊時承認開槍。他供稱自己要瞄準的是52歲的教官，但另一名25歲隊員擋在他與教官之間，於是朝該25歲隊員開火。

陸上自衛隊幕僚長森下泰臣稍早在記者會公開致歉。他說，陸自會成立調查委員會查明此事始末，並且會防範類似事件重演。陸自也為此把全國射擊訓練時程延後，暫停舉辦。

防衛大臣濱田靖一也為此公開致歉。防衛省說，這次是1984年以來再度發生自衛隊員持槍掃射事件。

1984年，山口縣有一名陸上自衛隊隊員在射擊場開槍，釀1死4傷，凶嫌一度逃逸後落網。