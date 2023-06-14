投信投顧公會理事長劉宗聖致詞時表示，氣候變遷衍生的極端氣候事件持續惡化，不只對社會造成重大的危害，影響經濟發展程度亦趨巨大，因此，資產管理業者應積極掌握及評估氣候變遷對業務、財務上的衝擊，透過情境分析將未來可能出現的氣候相關風險與潛在影響，納入公司的決策計畫。同時，也期勉資產管理業者能將永續發展內化為組織的文化及行動理念，進而創造企業長期價值，提升整體投信投顧產業的國際競爭力。

金管會副主任委員邱淑貞於致詞時表示，企業永續發展是目前重要的國際趨勢，而金融業是引導整體產業及社會投入淨零轉型的關鍵力量，可發揮影響力串聯產業供應鏈，促進資金投入減碳及永續發展。金管會近年陸續發布的公司治理3.0永續發展藍圖、綠色金融行動方案3.0，證券期貨業永續發展轉型執行策略等，都是為了希望透過金融業者、資產管理業者從投融資及金融商品等面向引導產業走向永續發展，具體的做法就是主管機關同意備查之公會投信事業投顧事業ESG投資與風險管理作業流程暨ESG資訊揭露實務指引等，另為協助金融業者完整的建構我國整體ESG生態系，金管會將請聯徵中心及證交所等單位建立相關資料庫，完善ESG相關數據。

天氣風險管理開發公司彭啟明博士則於論壇中說明碳交易與碳定價、ESG議題所關聯的氣候變遷帶來之風險對金融業的影響、全球對於氣候科技之投入金額大幅增長情形，並就國際上對氣候變遷情境分析評估與風險評估的要求進行分享，彭博士也鼓勵業者能深入了解氣候風險的背後所隱藏的綠色投資機會。

路博邁Charles Nguyen在演講中提及，ESG是透過整合ESG考量因子、責任投資與產生影響等三個層次來達到目的。整合ESG因子是指資產管理者在管理投資組合進行投資決定時，除了考量傳統之相關數據外也將ESG相關因子納入一併考量；而所謂責任投資就是資產管理者投資以永續經營並提供ESG產品或服務的公司為主要目標；而其產生的影響就是對社會、環境，甚而對地球、人類與財務回報同時產生正面的結果。

聯博Sara Rosner在演講中表示，氣候對我們所產生的影響是廣泛而複雜的，但我們通常只看到對經濟的影響。作為資產管理業者，應採取的管理態度是，對內公司管理階層與董事會主動討論找出影響、製訂策略並對各種ESG之議題訂出對應措施，並發展出公司內部的ESG風險評估方法；對外則鼓勵被投資公司主動面對ESG議題，並發展出實際且負責任的應對方法，以增加股東價值及減少信用風險。

彭博（Bloomberg）Elle Huang女士則在演講時指出，全球的主管機關對於ESG的相關討論經常圍繞在對於ESG資料的需求，如何有效地、結構化的組織並運用這些資料；而在數據科技上，機器學習及海量數據處理（quantitative processes）是buy-side與sell-side投資人的普遍需求，因為對於使用者來說，ESG相關資料不停止地增加與將付出的使用費都是很大的困擾；此外，實務上來說，蒐集ESG資料是困難的，而找出較佳ESG表現之被投資標的，更是耗費時間與金錢的工作；Bloomberg同時在會中分享金融科技如何協助ESG的推展並解決上述問題。

由於氣候變遷對環境、人類生存和國家安全的威脅日益危急，全球已有130多國提出「2050淨零排放」的宣示與行動，臺灣亦於2023年1月通過「氣候變遷因應法」，揭示我國邁向淨零碳排的決心，此外，金管會也積極推動「綠色金融行動方案3.0」及「證券期貨業永續發展轉型策略」等重要政策，顯示永續議題已是刻不容緩。