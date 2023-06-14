民眾黨總統參選人柯文哲11日出席黨內「眾青論壇」活動，談及國防議題時語出驚人說「網軍會是第一優先」，強調資訊戰的重要性，引發討論。但今(14)日柯文哲也改口，「不要叫網軍啦，我們叫資安團隊」。

柯文哲今日在嘉義參拜廟宇，受訪時也回應先前說的「養網軍」癱瘓大陸政府網頁的說法，柯文哲表示，俄烏戰爭給了很多啟示，他也有關注到俄烏戰爭的資安戰方面。

柯文哲認為，「台灣就是資通訊大國，所以要發展這個…不要叫『網軍』啦，我們叫『資安團隊』，這本來就是台灣的優勢」，政府應該要花更多的錢在這一方面來努力。

柯文哲11日在眾青論壇被問及國防議題時，指出若中國大陸要對台灣動手，第一步是「資訊戰」癱瘓所有網路，之後才是飛彈、制海制空，最後才會登陸。他認為，應該要在資安部分投入更多，用國家力量培養網軍。

當時柯文哲舉例，要每年選一天、挑題目跟中國大陸說，把高鐵系統癱瘓、把ATM癱瘓等，宣示台灣有能力做到，示警陸方不要亂動。