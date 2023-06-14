大陸女歌手韓紅出道多年推出不少知名歌曲，其多次「捐愛心」給弱勢團體的舉動也讓粉絲大讚。然而，她的重磅身材卻頻頻引來網友討論，更甚之嘲笑。不過，韓紅的18歲青澀嫩照近期在陸網上流傳，豈料相關畫面的真相曝光後，竟讓粉絲笑翻。

韓紅過往曾聲稱自己雖然體重已近120公斤，但在求學期間卻是學校校花。當時相關內容傳出後，不少網友難以相信她的說法。而近期在微博上，有網友曬出多張女性的青澀舊照，並稱其為「韓紅的18歲青澀舊照」，引來網友討論。

從相關畫面中可見，雖然畫質模糊，也相當具有年代感，但女性的精緻五官以及纖瘦的身材依然讓網友們看得嗨翻，紛紛直呼「不敢置信」，難以相信畫面中的苗條女性就是學生時期的韓紅。對此，有眼尖的網友指出，照片中的女性五官線條酷似44歲的知名女星劉濤，而意外「撞臉」的照片在陸網上引起一陣討論聲浪。

事實上，近期在網路上流傳的「韓紅的18歲青澀舊照」，其照片中的主角的確劉濤而非韓紅，而「撞臉真相」傳出後，也讓不少粉絲笑翻，紛紛留言：「看來要多多支持劉濤了」、「感覺照片中的女子好有氣質。」此外，也有人指出韓紅之所以「身材豐腴」，是因為罹患膽囊炎，並使用注射激素的方式治療，才會令身材逐漸圓潤起來。