現代（HYUNDAI）汽車在台銷售表現亮眼，獲得原廠強力奧援新車滿足市場需求，首度下放海外市場國產化的 Tucson L Turbo Hybrid深獲消費客層喜愛，5月展開預售後預接單正式突破1500張，總經銷南陽實業總經理徐伯達表示，HYUNDAI在台銷售已連續四年成長居國產車之冠，將今年全品牌銷售目標由年初的17300台，上調7％至18500台，較去年全年銷售15419台大幅成長2成。

HYUNDAI Tucson L領先導入同級未曾出現的渦輪油電動力單元，獨創TMED (Transmission Mounted Electric Device) 單軸雙動力系統架構，將渦輪引擎、永磁同步馬達、6速手自排變速箱設計在前驅動軸，大幅降低傳輸損耗。HYUNDAI汽車以現今品牌最廣泛應用的1.6T渦輪增壓引擎為基礎，導入全球首創的CVVD連續可變汽門持續系統，顛覆並改變汽門啟閉角度與延時精準控制，優化控制進氣量與直噴燃油的燃燒效率，動力輸出提高效能並達到降低碳排目標。

渦輪油電系統整合品牌成熟的Hybrid技術，透過動力直送單軸設計將每一匹馬力最有效傳導，綜效馬力230ps順暢且綿密驅策奔馳，搭載充放電效率佳的1.49kWh鋰離子聚合物電池，在渦輪引擎與電動馬達兩大科技的輔助下，性能駕馭徹底解放，且創造驚艷的21.1km／L節能油耗表現。高效能電池模組、油電電池分件模組拆修技術、8年油電電池不限里程保固，建構完整綠能油電陣容售後服務。

根據已購車主市調，帥氣未來感設計是新世代Tucson L引領致勝的好感形象，分離式頭燈搭配隱藏式鑽石LED日行燈組為外貌第一眼帶來了強烈視覺感；黑化幾何鑽石一體式水箱護罩，營造出前衛設計感；車側幾何線條雕塑，再以渦輪油電款專屬19吋低風阻雙色鋁圈點綴，細節設計的提升，讓外觀更加精緻且引人注目；車尾設計貫穿式LED光條，為整輛車帶來強烈的識別度，再繫上Turbo Hybrid專屬識別銘板，營造出豐富的層次感。

既已動力高科技、外觀質感提升，內裝更是搭載車系豪華Two-Tone深棕雙色設計，對應頂級舒適的乘坐質感，有進口房車常見的天橋式中央鞍座、SBW電子線傳排檔、雙前座椅配備通風／加熱功能以及IMS駕駛記憶功能、方向盤加熱功能，以同級最佳的BOSE高階環繞劇院系統滿足極致聽覺饗宴，此外無直流風機艙空調及10.25吋大型數位儀錶及10.25吋多媒體影音系統，豪華科技座艙氛圍不言而喻。

受惠於原廠針對國內需求所供應的歐規長軸款，超長軸距2755mm為Tucson L帶來超大乘坐空間及大行李廂空間。全車體高比例採用AHSS先進高剛性鋼材，可大幅降低撞擊力道，為乘坐者提供更強的安全性。全新第三代N-Platform平台也讓車體擁有平整化底盤並同時降低車體重心，提供行駛時舒適穩定的乘坐體驗。

為守護每位乘客的安全，Tucson L Turbo Hybrid搭載完整HYUNDAI SmartSense全智能安全輔助科技，高達20項主被動安全包含消費者最在意的SCC智慧型主動車距維持(附Stop ＆ Go)、LKA車道偏移輔助、FCA前方主動煞停輔助、BCW盲區偵測警示、MCB二次碰撞預煞系統等，以及同級最高階LFA全速域車道維持輔助、BCA盲區碰撞避免輔助，與RCCA後方交通防撞輔助，頂規車型安全更進化，配備BVM 盲區影像輔助系統、 SVM環景影像輔助系統，提供車主零死角安全防護。