一艘載有大量難民的漁船，在希臘南部海岸傾覆沉沒，雖然救出了100多人，但是仍有59人死亡。希臘海岸警衛隊表示，這艘船的原計畫目的地是義大利，但是在海上遇到強風而翻覆。

半島電視台報導，希臘海岸警衛隊說，這艘船在伯羅奔尼薩半島的濱海城市皮洛斯(Pylos)西南方向的國際水域沉沒，當地強風未停，救援行動也因強風而受阻，大約有 100 人獲救。

4名倖存者出現體溫過低的症狀，送往卡拉馬塔市醫院。海岸警衛隊說，獲救的人都沒有救生衣等安全設備。

據信，這艘船是從利比亞東部的托布魯克(Tobruk)起航，目的地是義大利。

救援行動很常見，但上個月，希臘政府因為強行驅逐海上漂流的移民和難民，影片出現在網上後，受到國際的批評，指責沒有同情心。

國際移民組織 (IOM)的資料顯示，由於非洲與中東地區長年的戰亂、天災、旱災，愈來愈多人試圖偷渡到歐洲討生活。去年因為偷渡而死亡的人們大約3,800人，是2017 年以來的最高記錄。