東石鄉陳姓女子在自家馬桶發現1隻15公分大螃蟹，嚇了一大跳。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義大學水生生物科學系博士後研究生王騰巍看了照片，指這隻螃蟹應是「凶狠圓軸蟹」。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

家住嘉義縣東石鄉的陳姓女子昨在自家馬桶看到一坨黑黑的東西，沒細看就沖水，沒一會驚覺黑黑的東西爬出來，才發現竟是1隻15公分大螃蟹，事件傳開後，網友嘖嘖稱奇，還有人笑說螃蟹不請自來是新鮮直送，由於螃蟹來自馬桶管路，陳女只能將牠暫時養著，根本不敢吃。

馬桶驚見大螃蟹沖也沖不掉 網友：新鮮直送

陳女家鄰近東石大橋朴子溪河口溼地，周邊都魚塭，有專家推測，近日常下雨，水溝、排水系統水位高，螃蟹可能沿著化糞池連接的戶外水溝管路爬進化糞池，再一路爬上馬桶管路進入馬桶內。

嘉義大學水生生物科學系博士後研究生王騰巍看了照片，指這隻螃蟹應是「凶狠圓軸蟹」，說這種蟹主要棲地在潮間帶、養殖漁塭旁，會跑到馬桶，推測是近日下雨，水量太多，而這種蟹的習性接近陸蟹，需要找地方躲藏，才會自循出路，結果誤入馬桶管路裡。

有網友笑稱這隻螃蟹的際遇像極了《海底總動員》主角小丑魚「尼莫」，也有網友說東石蚵仔吃到飽不稀奇，螃蟹到處跑才奇特，更有人稱是正港「新鮮直送」。