前賽揚獎投手包爾（Trevor Bauer）14日在日職繳出精采好投，完投9局僅失1分，賞了對方打者12張老K，幫助橫濱DeNA海灣之星以2比1戰勝北海道日本火腿鬥士。然而包爾在美國的性侵官司尚未平息，《今日美國》同日報導，包爾又被一位受害女子指控另一樁暴行：拿著牛排刀抵住女方的喉嚨威嚇她！

這位亞利桑那州的受害女子對包爾求償370萬美元，她指控包爾在2020年勒昏她並性侵，在得知她懷孕之後仍對她動粗。包爾還警告她如果生下小孩，他就會切斷兩人的關係。受害女子除了金錢求償，另要求包爾對所有受害女子道歉，包爾的律師反擊說原告女子拿不出懷孕的證據，她只是在訛詐。

包爾最初被掀出來的案件是在2021年6月，一位聖地牙哥的女子指控他兩度施暴，將她打到腦震盪。包爾從那時候開始無限期缺陣，道奇把他的周邊商品全數下架，安排好的促銷活動也改成柯蕭（Clayton Kershaw）的商品。在大聯盟調查期間，包爾遭到3位美國女子指控施暴。

雖然沒被定罪，但包爾在禁賽期間損失數千萬美元薪資，最後遭到道奇釋出，仍可領取剩餘的2250萬美元年薪。包爾本季在日職出戰6場，3勝2敗，防禦率4.75。橫濱球團表示，他們簽約之前已經講好了，這些官司不會影響包爾的合約。