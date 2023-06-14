由於目前歐商在台投資離岸風電廠商眾多，其中法國就有法國電力（EDF）選擇與台灣台亞風能參與離岸風電區塊開發（3-1）的海峽風場，近期就要完成簽署行政契約，這次王美花前往法國進行對話，有助於穩固投資決議。

據悉，這次經濟部找歐洲在地的出口信貸機構、銀行及開發商進行會面，包含英國出口信貸局、比利時出口信貸、丹麥出口信貸、法國興業銀行、法國巴黎銀行、法商東方匯理銀行、法國外貿銀行、復興貸款伊佩克斯銀行、德意志銀行股份公司、荷蘭安智銀行、滙豐銀行、道達爾能源、法國電力再生能源公司等，其中不乏已經有公司在台參與投資離岸風電產業。

根據參與會議的人士透露，外商對於台灣離岸風電投資環境有部分疑慮，尤其是過去允能風場不斷延遲遭政府開發，後續又引發融資困難無法到位等問題，認為台灣需要解決現有的狀況，才能說服外商在台繼續投資離岸風電。

經濟部則說，推動離岸風電台灣有明確的決心，且台灣產業需要更多的綠電，未來商機非常大。現在部分風場面對開發上有困難，政府都給予協助，仍希望風場都可以如期完工，開罰絕非政府主要目的，而是希望引導開發商在時間內完成。

至於允能風場上，經濟部表示，政府在允能個案的協助上，依法、依合理理由，認定允能延遲的理由，若允能有其他更合理的證明，可再討論裁罰情況。另外，只要允能專案有後續的財務支持，可以順利完工的條件下，政府會分批核發電業執照，業者可以依所發電力取得收益。台灣民間銀行已有參與離岸風電開發融資的經驗，現在處於學習階段，需要有更多成功案例。因此台灣政府已建立國家融資保證機制，使官股銀行投入專案融資時得到保證，強化信心並降低風險。