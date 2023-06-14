台語歌手林琇琪加盟豪記唱片推出首張專輯《無語問蒼天》，出身熱炒料理師的她，被粉絲封為「熱炒女神」，曾在三立選秀節目《超級紅人榜》創下記錄參賽2年，日前為專輯同名新歌拍攝MV，師兄陳隨意跨刀助陣對唱演出。
陳隨意與老婆謝宜君結婚20多年，生活甜蜜幸福，但日前卻被不明的網路影片惡意造謠傳出婚變，他緊急澄清烏龍消息，謝謝粉絲關心；他日前助陣師妹林琇琪新歌，只見在MV拍攝現場，兩人有多場深情對看演出，還隔著玻璃互相緊貼手心傳情戲，陳隨意因為害羞手麻僵住狂NG。
陳隨意笑說：「雖然隔著玻璃但我的手還是不敢觸碰，一直NG，最後都手麻僵住，導演最後只好改劇本，MV才順利過關。」林琇琪打趣虧，陳隨意都不斷的安慰她不要緊張，結果他最緊張，「我們都愛料理，經常利用跑通告空檔討論美食，發現他對料理非常執著，我喜歡即時快速的料理，陳隨意則喜愛醞釀美食，可以感受到他是個暖男。」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。