台語歌手林琇琪加盟豪記唱片推出首張專輯《無語問蒼天》，出身熱炒料理師的她，被粉絲封為「熱炒女神」，曾在三立選秀節目《超級紅人榜》創下記錄參賽2年，日前為專輯同名新歌拍攝MV，師兄陳隨意跨刀助陣對唱演出。

陳隨意與老婆謝宜君結婚20多年，生活甜蜜幸福，但日前卻被不明的網路影片惡意造謠傳出婚變，他緊急澄清烏龍消息，謝謝粉絲關心；他日前助陣師妹林琇琪新歌，只見在MV拍攝現場，兩人有多場深情對看演出，還隔著玻璃互相緊貼手心傳情戲，陳隨意因為害羞手麻僵住狂NG。

陳隨意笑說：「雖然隔著玻璃但我的手還是不敢觸碰，一直NG，最後都手麻僵住，導演最後只好改劇本，MV才順利過關。」林琇琪打趣虧，陳隨意都不斷的安慰她不要緊張，結果他最緊張，「我們都愛料理，經常利用跑通告空檔討論美食，發現他對料理非常執著，我喜歡即時快速的料理，陳隨意則喜愛醞釀美食，可以感受到他是個暖男。」