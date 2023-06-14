端午節將屆，為關懷社會公益，台電台北市區營業處於6月14日舉辦「粽葉飄香傳千里，台電有愛助鄰里」活動，由處長張建川率同台灣電力工會第3分會常理宋連興和副處長王花蘭等同仁、中山區區長李美麗及在地中央里里長李陳金綉也到場共襄盛舉，傳遞愛心，台電致贈端午肉粽及慰問金，並宣導節能減碳，在漸漸炎熱的夏日中節約用電，守護地球。

台電台北市區營業處每逢佳節不忘關懷慈善公益團體，持續援助與關心弱勢家庭，向財團法人台北市自閉兒社會福利基金會附設愛肯樂活工場，購買90顆端午肉粽贈與中山區中央里低收弱勢家庭，以及捐助1.5萬元慰問金給需要扶助的家庭，除此之外，向里民宣導節電知識，例如，冷氣設定在26度至28度，搭配電風扇或循環扇且每2周清洗一次濾網，可加快室內降溫及減少耗能，也能在炎炎夏日裡省荷包。

張建川表示，此次公益睦鄰活動結合物資與台電的節能宣導，並特別向財團法人台北市自閉兒社會福利基金會附設愛肯樂活工場購買端午肉粽，藉由買愛心送愛心的方式，傳達對社會弱勢的雙倍關懷，盼能拋磚引玉鼓勵更多社會資源共同投入。

另外，台北市人口密度高用電負載重，位於市民大道北方之四平變電所已經運轉超過30年，預計今年10月底左右將計畫性汰換四平變電所3台主變及69KV氣體絕緣開關設備(GIS)，汰換更新後可大幅提升供電穩定及可靠度。

李美麗表示，台電公司不只提供台灣穩定的電力，也主動回饋社會，雖然目前財務拮据，仍在端午節前夕傳遞社會溫暖，給予最實質幫助，為社會盡一份心力，愛心相當令人感佩；李陳金綉也相當認同，台電的熱心助援，可讓低收弱勢家庭中的孩子得到經濟支持，這些舉措讓受到捐助的家庭感到溫暖，心中滿懷著一份感恩的心，由衷感謝台電愛心捐助之舉。