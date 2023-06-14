【彥迪氣象報報】滯留鋒偏南 南部降雨較頻繁 其他地區偶陣雨

近日天氣不太穩定，各地不定時炸雨，明（15）日梅雨滯留鋒北移，中南部整天有陣雨或雷雨，其他地區也有局部降雨，預估明日到周六（6/17）是這波梅雨鋒面影響最劇烈的時候，中南部雨勢尤其顯著。而下周端午連假整體天氣不算差，但中南部還是有不定時降雨，各地也要注意午後雷陣雨。

氣象局指出，明日滯留鋒面北移、西南風增強，容易有突如其來的強降雨，甚至有局部大雨或豪雨，中南部雨勢特別明顯，降雨時間較長，可能伴隨雷擊，其他地區也有局部短暫陣雨、雷雨；預測明日高溫約27到29度左右。

氣象局預報員陳伊秀預估，較劇烈的降雨會持續到本周六（6/16），下周日（6/17）雖然鋒面遠離，但受西南風影響，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲可見陽光，午後要提防雷陣雨；到了下周一（6/18）中南部還是有局部短暫陣雨、午後雷陣雨，強度會比本周還要弱一些。

下周日（6/18）鋒面北移，各地降雨略微減少。（圖／氣象局）

「中南部降雨最大、最多」。臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今晚發文表示，根據預測數據，周四到周六（6/15~6/17）是這波梅雨鋒面影響最大，苗栗到屏東一帶要嚴防強降雨，下周日（6/18）起各地降雨機率減低，各地還是容易有午後雷陣雨，「到下星期初都是這樣的格局」，預估端午連假時，能迎來真正的盛夏放晴。

值得注意的是，雖然下周端午連假（6/22~6/25）整體天氣不差，但普遍還是受西南風影響，中南部悶熱多雲、偶有降雨；大台北地區則是因盆地沉降作用，沒雨時氣溫會比中南部還要熱，午後要提防雷陣雨。