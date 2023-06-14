台中電廠14日於接待中心辦理台電獎助學金聯合頒獎典禮。（台中電廠提供）

台中電廠14日於接待中心辦理台電獎助學金聯合頒獎典禮。（台中電廠提供）

台電「夢想併聯獎助學金頒獎典禮」14日舉行，今年首度串聯全國從北到南、從本島到離島共20座電廠同步登場，共計頒獎助學金6700 萬元，1.5萬學子受惠。其中台中電廠頒發獎助學金達1101人共約 419 萬元；大甲溪電廠頒發金額達319萬元。

台電自1990年設立獎助學金制度，鼓勵電廠周邊地區低收入、遇重大變故、五育優良及才藝優秀等學子，創立逾30年來持續幫助近50萬名年輕學子成長逐夢，發出獎助金近20億元。

台中龍井區頒獎典禮於台中發電廠接待中心舉行，現場由台中發電廠廠長許家豪、中部施工處副處長林盛立、台中市議員林孟令等貴賓共同出席，期盼受獎學生長大茁壯，日後也能幫助他人，創造社會正循環。

曾獲台中電廠特別助學金的陳思余，小時父親即因罕病離世，家中只剩媽媽以資源回收、鄰居親友及各方慈善團體捐助維生，她還得照顧兩位有智能障礙情況的弟妹；台電自她高一起，連續7年提供特別助學金到她大學畢業，目前陳思余從中國醫藥大學畢業，已是獨當一面的專業藥師。

陳思余說，台電助學金是她成長路上一大幫助，她也經常參與台電回娘家活動，分享自己努力故事。

大甲溪電廠則在天輪分廠辦公大樓頒發，廠長劉演鎮表示，111學年度學業獎助學金分四類組，總金額280萬元，特別助學金扶助總金額39萬元；獎助學金發放的目的在於鼓勵莘莘學子，敦品勵學，希望受獎人感受台電的美意，激勵學生在求學的路途能更精進，蒸蒸日上，日後可返鄉貢獻所學。

台中電廠頒發獎助學金達1101人共約 419 萬元；大甲溪電廠頒發金額達319萬元，受獎學子均相當開心。