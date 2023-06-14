大陸央視新聞用戶端報導，中國大陸國家主席習近平14日在人民大會堂與國是訪問中國大陸的巴勒斯坦總統阿巴斯會談時，就解決巴勒斯坦問題提出建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國等三點主張。

習近平強調，巴勒斯坦問題延宕半個多世紀，給巴勒斯坦人民帶來深重苦難，必須盡快還巴勒斯坦以公道。

習近平提出三點主張：

第一，解決巴勒斯坦問題的根本出路在於建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國。

第二，巴勒斯坦經濟民生需求應該得到保障，國際社會應該加大對巴勒斯坦發展援助和人道主義幫扶。

第三，要堅持和談正確方向。尊重耶路撒冷宗教聖地歷史上形成的現狀，摒棄過激和挑釁言行，推動召開更大規模、更具權威、更有影響的國際和平會議，為重啟和談創造條件，為幫助巴以兩國和平共處作出切實努力。中方願為巴方實現內部和解、推動和談發揮積極作用。