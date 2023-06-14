2024總統、立委選舉藍白陣營互動引外界關注，國民黨立委參選人游淑慧日前透露，黨內不少區域立委參選人都希望得到民眾黨總統參選人柯文哲的支持。前立委郭正亮今( 14 日)也指出，柯文哲若幫國民黨區域立委候選人站台「互相蹭」，兩邊的支持度都會提高，且柯文哲可以帶來更多非綠的票源，藍營想當選一定希望柯文哲幫忙；他提到，尤其在上次選舉藍綠差距在10%以內的選區，柯文哲站台會非常有用。

網路媒體《菱傳媒》今公布總統大選最新民調，柯文哲首次突破三成，拿到31.29%，與五月上旬相比，大幅上漲10%，讓不少支持者相當興奮。

郭正亮在中天節目《綠也掀桌》表示，柯文哲會順著這個風，因為區域立委很多選區沒有民眾黨候選人，柯也鬆口說不分黨派、志同道合都願意站台，普遍都是藍綠對決的情況，藍營候選人會需要柯文哲的支持。

「這裡就一個弔詭的事出現了」，郭正亮指出，當柯文哲幫國民黨區域立委候選人站台，不只是立委候選人加分，柯文哲也會加分，「柯文哲的民調掉不下去！你吸我、我也吸你，就是互相蹭！」

郭正亮解釋，之後區域立委會成立競選總部，民眾黨候選人少，柯文哲本來沒有攤可以跑，但若國民黨候選人成立總部時，柯已經明顯領先侯友宜，區域立委要自救就需要非綠的所有選票，「(國民黨)黨中央要不要開放柯文哲站區域立委的台？能說不嗎？說不區域立委都嘔死了！」

郭正亮也指出，柯文哲只要針對上一次立委選舉「藍綠差距10%以內」的選區就可以去站台，因為上一次很多綠委是跟著總統蔡英文的浪潮不小心當選，這些地方柯文哲站台就會非常有用。

他舉例，北一選區現任綠委吳思瑤對張斯綱，目前是55比45，若民眾黨因素加進來就很難講；還有台中第五選區(北區北屯)，曾是市長盧秀燕的選區，現任的綠委莊競程也是不小心當選。