美國國務卿布林肯（Antony Blinken）週二（13日）才表示已與中國大陸外長秦剛通話。台灣時間週三（14日）傍晚，布林肯透過國務院聲明宣布，本月16日至21日出訪北京與倫敦。陸方新華社傍晚報導，布林肯到訪北京日期為18日與19日。美方官員透露，布林肯不排除在下週一與中國大陸國家主席習近平會面。

美聯社報導，國務院聲明，布林肯預計下週日（18日）到訪北京並會見中方高階官員，雙方將就中美維持溝通管道暢通的重要性進行討論，同時也會討論雙邊關切的全球、區域議題，並就雙方共同面臨的跨國挑戰商討可能的合作。國務院表示，布林肯是在週二晚間與秦剛通話時確認這趟訪中行程。

美聯社報導，美方官員說，布林肯預計到訪北京當天會見陸方外長秦剛、陸方中央外事工作委員會辦公室主任王毅，甚至可能在下週一（19日）會見國家主席習近平。

路透社報導，布林肯出訪倫敦將會見英國、烏克蘭與其他盟國夥伴的外交首長，討論國際社會對烏克蘭的各項支援，協助烏克蘭復原國力。

稍早曾有美國官員以匿名身分透露，布林肯預計6月18日抵達北京。中國大陸《澎湃新聞》週三報導，陸方外交部發言人汪文斌下午在例行記者會被問及能否證實布林肯6月18日訪中時表示「沒有可以提供的消息」，但「如果有消息的話，我們會及時發布」。這是中方首度對於布林肯訪中行程首度鬆口的跡象。週三傍晚，新華社報導，汪文斌宣布，經中美雙方商定，美國國務卿布林肯將於6月18日至19日訪華；陸方外交部官網也公告此一重大訊息。

布林肯此行意義重大，肩負修補美中關係的重責大任。他將是2018年10月蓬佩奧（Mike Pompeo）訪問北京以來美國首度有最高層級外交官員出訪中國。蓬佩奧當時是以國務卿身分訪中。

文章來源：Blinken heads to China this weekend on mission to salvage sinking ties and keep communications open
文章來源：Secretary Blinken’s Trip to the People’s Republic of China and the United Kingdom
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