美國國務卿布林肯（Antony Blinken）週二（13日）才表示已與中國大陸外長秦剛通話。台灣時間週三（14日）傍晚，布林肯透過國務院聲明宣布，本月16日至21日出訪北京與倫敦。陸方新華社傍晚報導，布林肯到訪北京日期為18日與19日。美方官員透露，布林肯不排除在下週一與中國大陸國家主席習近平會面。

美聯社報導，國務院聲明，布林肯預計下週日（18日）到訪北京並會見中方高階官員，雙方將就中美維持溝通管道暢通的重要性進行討論，同時也會討論雙邊關切的全球、區域議題，並就雙方共同面臨的跨國挑戰商討可能的合作。國務院表示，布林肯是在週二晚間與秦剛通話時確認這趟訪中行程。

美聯社報導，美方官員說，布林肯預計到訪北京當天會見陸方外長秦剛、陸方中央外事工作委員會辦公室主任王毅，甚至可能在下週一（19日）會見國家主席習近平。

Secretary Blinken’s Trip to the People’s Republic of China and the United Kingdom - United States Department of State https://t.co/QNgcoYO2V6 — Hermes strategygroup (@hermesstrategy) June 14, 2023

路透社報導，布林肯出訪倫敦將會見英國、烏克蘭與其他盟國夥伴的外交首長，討論國際社會對烏克蘭的各項支援，協助烏克蘭復原國力。

稍早曾有美國官員以匿名身分透露，布林肯預計6月18日抵達北京。中國大陸《澎湃新聞》週三報導，陸方外交部發言人汪文斌下午在例行記者會被問及能否證實布林肯6月18日訪中時表示「沒有可以提供的消息」，但「如果有消息的話，我們會及時發布」。這是中方首度對於布林肯訪中行程首度鬆口的跡象。週三傍晚，新華社報導，汪文斌宣布，經中美雙方商定，美國國務卿布林肯將於6月18日至19日訪華；陸方外交部官網也公告此一重大訊息。

布林肯此行意義重大，肩負修補美中關係的重責大任。他將是2018年10月蓬佩奧（Mike Pompeo）訪問北京以來美國首度有最高層級外交官員出訪中國。蓬佩奧當時是以國務卿身分訪中。