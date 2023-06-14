近期性騷擾事件不斷浮出檯面，自殺防治學會創會理事長李明濱遭2名前員工指控，107年在職時遭他摸手、摸腿，甚至在交辦工作的照片裡拍出私密部位。對此李明濱親回「覺得莫名其妙」，自己第一次聽到，不清楚當事人身分。由於李明濱現為衛生福利部全國自殺防治中心計畫主持人，衛福部晚間表示，將請自殺防治中心於3日內調查。

TVBS報導，兩名自殺防治學會前員工控訴李明濱性騷擾，其中一人指控，自己和李明濱報告專案進度時，他突然順著上手臂往下摸直到大腿，讓她心生畏懼，另一人則說，開會期間有外賓在場，李明濱突然轉頭捏她的大腿，大約半年後李傳照片要求將手寫稿打成文字檔，照片下方竟是私密部位照片，她告知後，李稱沒注意就收回照片。

對於遭指控性騷擾，李明濱回應「覺得莫名其妙」，自己第一次聽到、很訝異；辦公室只有12名研究助理，平常討論事情都是一組一組，因為學會業務都是一組兩個人同時做，辦公室門都開著，「怎麼可能貴賓在場我去摸她大腿？」不清楚媒體報導的當事人身分為何。

李明濱是國內自殺防治權威，目前擔任衛福部全國自殺防治中心計畫主持人、衛福部精神疾病防治諮議會召集人。衛福部晚間回應，將請自殺防治中心於3日內進行調查，並邀請外部委員參與，衛福部亦會派員參與；李姓教授是否適任，將依調查結果再行評估。

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