2023台塑盃女子國際職業網球錦標賽，14日大會第3天賽程揮別前一天的綿綿陰雨，是豔陽高照好天氣，不過氣溫也跟著升高，選手揮汗奮戰，地主台灣女將卓宜岑上演大驚奇，單打首輪6比3、6比4力退大會第1種子、印尼選手努格羅（Priska Madelyn）。

卓宜岑首輪籤運不佳，強碰大會第1種子努格羅，儘管雙方排名有段差距，但內容看來平分秋色，雙方都展現良好底線對峙能力，第1盤在經過約40分鐘激戰後卓宜岑率先拿下；次盤努格羅大量運用反手切球壓迫對手，導致卓宜岑失誤開始增加，所幸在比賽中段及時回穩，最終直落二擊敗對手，卓宜岑爆出本屆賽會目前最大冷門。

賽後卓宜岑表示：「之前出國比賽單打成績都沒有很理想，難得有機會在台灣出賽當然要捍衛主場，希望能獲得不錯的成績。這場比賽打起來相當放鬆，有打出自己想要的球路，對手排名較高也是本次賽會第1種子，相對打起來會比較有壓力，我就是享受比賽，很開心自己能堅持下來，拿下勝利。」

大會女單第5種子台將李亞軒首輪對抗從會外賽晉級的荷蘭選手凡波佩爾（Emma Van Poppel），李亞軒高達85%的一發得分率，在第1盤遠遠甩開對手，僅花20分鐘就送對手一個「貝果」而拿下；次盤開始，凡波佩爾的身體似乎出了一點狀況，在0比4落後時退賽，李亞軒成功挺進。

雙打比賽李亞軒則是攜手妹妹李亞芯，再一次遭遇對上凡波佩爾與紐西蘭貝瑞（Monique Barry）的組合，比賽首盤李家姊妹手感火燙，同樣賞給對手一個貝果，並在次盤4比1取得大幅領先，但該盤比賽的後半段李亞芯似乎有點近鄉情怯，幾個要命失誤讓比賽有了一點變數，不過姊妹倆仍攜手在最後兩局及時回穩，終場以6比0、6比4闖進女雙8強。