中興大學農業暨自然資源學院，14日與童綜合醫療社團法人童綜合醫院，共同簽署自然碳匯規劃與永續報告，由興大校長薛富盛，擔任見證人，雙方未來將針對學術合作、造林減碳及ESG等方面，建立交流合作，邁向淨零藍圖里程碑。

興大副校長暨農資學院院長詹富智表示，該校以農立校，且該院具備精通農業及林業領域專業知識團隊，深受業界推崇與信賴，興大有幸與童綜合醫院的合作，期許在全球共創淨零減碳、企業強調ESG世代，將與童綜合醫院聯手，優化台中沙鹿評估土地資源改良，進行造林專案，透過土地改良，及增加自然碳匯方式，提高森林碳匯，並減少溫室氣體排放，冀望協助童綜合醫院逐步達成ESG目標，同時也能達成政府2050淨零減碳政策。

身為見證人的興大校長薛富盛強調，淨零減碳議題，儼然為當今重要趨勢，童綜合醫院為台中海線地區大型教學醫院，深耕在地多年，透過本次合作，藉由童綜合醫院沙鹿區土地改良優化，配合該校傑出研究團隊，共創永續藍圖，在淨零減碳上盡一份心力。

童綜合醫院總院長童敏哲指出，該醫院除提供在地化醫療，更致力於成為國際化的醫療中心，在提供高品質的醫療服務時，秉持著對環境永續精神，致力於綠色醫療的發展。此次與興大農學院合作，期望能藉由進行台中沙鹿地區的造林專案，為當地居民創造更多綠地，永續資源共享，並藉由綠色醫療，帶動地方自主進行減碳活動，達成2050淨零減碳的目標。