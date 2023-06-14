全球人權治理高端論壇14日在北京舉行，香港中文大學（深圳）教授、前海國際事務研究院院長鄭永年發言指出，發展是人權實現的前提，而人權是發展的產物。西方跟東亞社會一樣，先發展，之後再有權利。但如果改變了這個順序，就會比較麻煩。在人權成為意識形態情況下，美西方向外推行「先權利後發展」觀點，對開發中國家的投資有很多附加條件，反而導致很多開發中國家長期處於貧困或者不發展的狀態。

全球人權治理高端論壇由中國大陸國務院新聞辦公室、外交部和國家國際發展合作署共同主辦，以「平等、合作、發展：《維也納宣言和行動綱領》通過30周年與全球人權治理」為主題。

鄭永年表示，今天看到的人權實現，與西方式民主並不那麼相關。世界上第一個社會保障方案是德國鐵血宰相俾斯麥時代實現的，大部分社會保障都是一人一票民主之前實現，很少有國家在一人一票之後建立起這些基本的社會制度。美國是世界上最富裕的國家，但美國也是最不平等的國家。如果說平等是人權的一部分，那麼美國的人權並沒有反映它的發展程度。

「還有很多亞非拉國家，它們在獨立後都繼承了以前殖民地的那套政治體系，所以從表面上看他們什麼都有，多黨制、自由媒體、服務社會等等，但是僅僅停留在紙面上」，鄭永年說。

鄭永年認為，人權的實現需要一個有效政府。當時俾斯麥時代的政府是非常有效的，它的人權就實現得好。而如果政府變成無效的，人權就會出很大問題。