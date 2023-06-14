台北市立動物園正進行為期10天的園區年度總體修繕，在22日開園當天將舉辦「2023端午節新文化運動X蛋蛋市集」，還提供園內生產雞蛋供民眾參加「百人立蛋」，15日起開放報名。

台北市立動物園在6月12日至21日期間不對外開放，22日起重新開放，當天上午10點到下午3點，動物保育公園將有蛋蛋市集及百人立蛋、艾草香包及綁粽等文化活動，百人立蛋報名網址為https://www.beclass.com/rid=274b1d5648824117cf86。

動物園長諶亦聰介紹，百人立蛋使用動物園「快樂雞莊」生產的「福利蛋」藉此推廣對蛋雞更友善、具動物福利的飼養模式，歡迎民眾入園同樂，立蛋成功還可以兌換一份精美小禮物。

園方表示，活動將結合動物保育知識，進行蛋的型態介紹、動物冰粽等教育駐站，並邀請文山區在地美食商家、小農市集，透過文化、產業的結合，達到教育文化推廣及活絡地方產業共榮目標。

動物園表示，活動現場有各種主題攤位，包含動物園昆蟲館「䗛蛋幾咧」，邀請民眾觀察竹節蟲蛋，並挑戰找蟲和挑蛋；保育研究中心「蛋願鳥長久」，展示各種鳥蛋及人工孵化技術介紹；台北市消防局提供陸上龍舟（救生艇）體驗及防溺宣導。

此外，現場還有「編織五彩絲線」、「天運避邪束製作」、「迷你桉樹香包粽DIY」、「祈福五毒圖」等手作體驗，加上貓空特色商圈的在地美食商家，提供鐵觀音鬆餅、手工冰品，以及二手市集，活動內容豐富，有得吃、有得玩、有得拿。

園方提醒，民眾當天可先至服務台領取集點卡，集滿5點可兌換動物園門票1張，歡迎大小朋友闔家光臨動物保育公園，了解卵生動物的秘密，也挑戰「百人立蛋」。