日本女星澤尻英龍華（澤尻繪里香）過去憑主演電視劇《一公升的眼淚》爆紅，但她沒珍惜羽翼，屢傳負面新聞，更在2019年因持有搖頭丸遭判刑1年6個月、緩刑3年，當時公開道歉後也宣布引退。澤尻英龍華淡出幕前後，一度傳出轉行酒店公關，沒想到最近37歲的她被拍到近況美貌回春，更有知情人士爆料她改過自新，正在積極求復出演戲。

據日媒《女性SEVEN》報導，5月下旬捕捉到澤尻英龍華外出的模樣，37歲的她彷彿美貌回春，與2019年爆出染毒後狀態大不同，不僅變得健康，還越來越有成熟女人魅力；有圈內知情人士透露，澤尻英龍華與外傳的改當酒店妹不同，她染毒被逮捕後，幾乎不出去玩，還換手機與玩伴們斷聯，整理人際關係。

另外澤尻英龍華隸屬事務所的藝人介紹中，她的狀態不是寫「引退」而是「停業」，據悉，事務所想要她先恢復健康生活，再安排她回歸的工作；澤尻英龍華的熟人也說了，她很怕大家不接受她，最近與家人很積極討論復出一事，對演戲的慾望也更強烈。

其實澤尻英龍華在2019年染毒被逮捕後，公開認錯曾坦言，自己從19歲就開始吸食毒品，碰過大麻、古柯鹼和LSD等，在看到名人吸毒被抓的新聞也會心神不寧，果然最後自己也逃不了，並認了「已經失去所有復出的資格」。去年澤尻英龍華還一度被傳殞落成酒店妹，讓粉絲相當傷心。

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