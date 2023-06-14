國民黨台北市議員游淑慧今(14日)舉行記者會揭露，民進黨前新竹市議員、現任行政院政務顧問鄭宏輝涉嫌性騷，在車內對女性強吻還露出性器官。鄭宏輝隨即發聲明否認，反嗆游淑慧為了選舉搏聲量。媒體人黃揚明14日在《大新聞大爆卦》節目強調，前高雄市長陳菊辦公室主任洪智坤被女導演指控性騷案，受害人是由洪的司機載她去搭車，鄭案現場也有司機，怕兩人串供指稱是兩情相悅，女方有此壓力才匿名不敢出面。

「他的聲明裡面有一點，我覺得他是不是沒有看游淑慧的記者會？」黃揚明表示，因為他說游淑慧用沒有證據、沒有當事人出面說明的匿名抹黑來博取聲量，「她是有秀出當事人提供的對話紀錄喔！」而且裡面有鄭宏輝去電、打電話給受害者的截圖！如果今天這個是偽造的，鄭宏輝可以提告。他只說願意接受任職單位跟司法全面調查，只說司法調查會還他清白，那為什麼不主動提告游淑慧呢？這個強度就有差了！

黃揚明提到，像朱凱翔對陳乃瑜的說法，說要採取法律行動，表示他對自己的清白有一定自信。看起來鄭宏輝是一個比較被動的模式，這個聲明對他不是一個最好的方法，因為游淑慧一開始就講了，當事人不敢出來，是因為她有很多的壓力。而且據當事人描述的場景，現場只有鄭宏輝跟鄭宏輝的司機，如果她出面了，到時候鄭宏輝跟司機一起開記者會說「沒有啊，她當天很開心，兩情相悅」，這女生的一輩子可能就毀掉。

「她會有這個壓力耶！」黃揚明指出，現場所有人證物證，都只有鄭宏輝說了算。洪智坤的那個案子，受害者說她從摩鐵離開的時候，是洪智坤的司機載她去搭車，她心裡想說這個人是洪智坤的人，這事情怎樣都洗不清了。就是說知道她在摩鐵跟洪智坤過夜的，是洪智坤的人，那麻煩了。「這樣子的模式，你看，又一個！」但比較好奇鄭宏輝用什麼樣的身分，因為當時他應該是行政院的政務顧問，第一時間解聘是合理的。

黃揚明強調，鼓勵游淑慧的當事人，即使用匿名的方式，也要把更多的過程、細節，比如說當天他的穿著是怎麼樣。

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