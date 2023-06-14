2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座。而14日根據《菱傳媒》公布的最新2024總統大選民調，結果顯示，民進黨參選人賴清德以37.76％的支持度奪得第一，柯文哲則是站上3成，以31.29％為第二，侯友宜21.87％成第三。對此，前立委郭正亮14日就表示，「賴清德30至39歲的女性支持度跌蠻多的，我認為那個是全政黨的，就整個政黨人家對你失望，所以民進黨一定要會做一些動作來挽回」，引發討論。

郭正亮14日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「賴清德一定要踏在這些性騷的加害人的屍體上前進，這樣他們的性騷風波才能洗掉，而且接下來立法院臨時會要開兩次，一次是處理預算，一次是處理性平，大概處理完就差不多了，除非更勁爆，就是要有更大的人物才會有這樣的強度」。

郭正亮最後也說，而在這一波震盪中，賴清德他個人受傷不大，可是政黨受傷。郭正亮坦言，他看完《菱傳媒》14日公布的最新民調之後指出，「賴清德30至39歲的女性支持度跌蠻多的，我認為那個是全政黨的，就整個政黨人家對你失望，所以民進黨一定要會做一些動作來挽回，就是這樣」。