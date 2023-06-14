台灣大哥大運用數位科技，提供用戶便利服務，民眾透過台灣大客服App，僅需登機前1分鐘也能快速開通原號漫遊服務。

據台灣大內部數據統計，今年4月申辦漫遊人數月增近一成，透過台灣大客服App申辦漫遊人數，月增近20％，顯示疫情趨緩，出國人數逐月遞增，越來越多用戶透過數位服務，線上申辦漫遊。

台灣大提供月租型用戶原號漫遊計日型方案，到美國、加拿大、紐西蘭、澳洲等國旅遊，申辦最少8日、最多30日，每日179元。到日本、韓國或東南亞國家旅遊，申辦最少4日、最多30日，每日199元，透過台灣大客服App即可申辦漫遊，可選當日開通或多日前預約，只要1分鐘、3步驟就能完成申請。

台灣大也提供Apple Watch漫遊服務，申辦台灣大Apple Watch漫遊人數，4月較3月成長42％。使用Apple Watch Series 5以上錶款之GPS+行動網路版，申辦台灣大One Number服務，再透過網路門市或台灣大客服App等管道申辦漫遊上網計日型方案後，即可在世界各地，隨時隨地用手錶上網。6月30日前申辦One Number享月租149元優惠及首次免開通費優惠。