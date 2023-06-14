衛福部食藥署4月27日預告將開放加拿大全牛齡牛肉進口，如今預告30天期滿，行政院會明將討論衛生福利部函送「駐加拿大臺北經濟文化代表處與加拿大駐臺北貿易辦事處關於加拿大牛肉進口修正協議」，據食藥署技術評估結果是「風險可以接受」，預計通過的機會大。

台灣於2007年開放進口加拿大30月齡以下的去骨牛肉，但加拿大方面於2021年要求開放全牛齡牛肉進口，食藥署日前已預告，將繼美國之後，再開放加拿大全牛齡牛肉進口，經專家風險評估為可以接受的風險，5月29日預告30天期滿，草案預告期間，食藥署也收到15則各界意見。

食藥署認為，加拿大牛肉賣到很多國家，台灣人已經吃了16年的加拿大牛肉，在安全上有一定的管控，開放全牛齡牛肉是國際的趨勢，大多數國家已不限月齡，目前只有南韓、沙烏地阿拉伯、台灣還有30月齡的限制。

消基會指出，加拿大牛傳出狂牛疫情，事才不過1年，「飼料」是否足夠安全的疑慮尚未釐清，現在進口全牛齡牛肉，完全輕忽了消費者倚重政府為民把關的期待，反對開放加拿大全齡牛肉進口，若政府開放，不排除發起拒買行動。

行政院日前回應稱，近年加拿大已無典型BSE案例，世界動物衛生組織（WOAH）也將加拿大評定為牛海綿狀腦病（BSE）風險可忽略國家，等於所有年齡的牛隻皆屬安全無虞，均可於國際間自由貿易。

行政院明天將此案列入院會議程，預料經過跨部會討論後通過；至於何時開放及細節，將由高層做跨部會討論才會定調，再由食藥署和農委會針對邊境管制措施進行調整，行政院發言人林子倫及相關部會將在院會後例行記者會說明。