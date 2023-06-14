近期社會事件層出不窮，擁有五億遺產的高中生離奇身亡，幼兒園疑似爆出餵藥事件，引發社會大眾譁然，男星許孟哲與妻子趙孟姿婚後育有一對兒女，他時常在社群平台分享家庭生活，慈父形象深入人心，今（14日）他針對新聞發聲，怒斥：「只要後台硬什麼都不用怕」。

許孟哲今（14日）提到近日的五億高中生、幼兒園餵藥新聞，憤怒表達想法：「老百姓再一次感受到做人缺德沒良心沒關係，只要後台硬什麼都不用怕，鬼島有鬼政府幫忙撐腰，三、五萬就可以交保，元宵還沒到就會先幫你搓湯圓」，他提到去年還有兩起因為小孩午休不睡覺，直接悶死的案子，身為父親的他火大直言「帶小孩真的很累、消磨耐心，但如果真的不喜歡小孩，請滾！」

許孟哲針對時事開砲。（圖／許孟哲facebook）

貼文一出，有粉絲認同許孟哲的觀點：「真的很心痛，也很心疼孩子們」、「台灣是鬼島，犯罪天堂」、「沒耐心真的不要去當老師，放過小孩吧」、「真的好生氣」、「謝謝您幫忙發聲」、「也害了認真用心的教保人員們，台灣能不能給孩子一個安全的教育生活環境呢」、「最近還有老師性侵案，已經長達10年了」。

18歲賴姓男高中生繼承了5億元房地產，與夏姓地政士助理同性結婚登記後2小時，卻離奇在夏男住處墜樓身亡，賴母指控夏男謀財害命，台中地檢署指出，賴生有「右手針孔」、「頸部勒痕」的情況，不排除是在送醫救治時導致身體傷痕，至於其身體是否有毒物反應則必須等檢驗報告作為證據，案件仍在調查中

此外，近日有家長質疑某新北幼兒園疑似餵藥給孩子，有孩童驗出殘留巴比妥，該類藥物可作抗焦慮、安眠藥，長期使用會導致成癮，園方則解釋是家長交代餵食感冒藥物有同意書為證，目前全案仍在釐清當中。

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