搶攻夏日消閒度假與餐飲商機，台北信義區「潮牌」飯店台北W飯店宣布推出「追光逐夏Sun Chasers」系列驚喜活動，聯手台灣創作者並運用在地元素打造完美假期，邀請民眾盡享「Summer Soul. Local Spirit.」夏日盛宴！以「Scene 質感氛圍」、「Sound 音樂文化」、「Body 充沛活力」、「Taste 悅享滋味」創造不同層面的感官體驗，自6月17日至9月30日精彩娛樂不間斷，內容包含夏日池畔活動、現場音樂表演、夜間潛水課程、全新消暑酒單與美味餐點等，滿溢悠閒渡假氛圍。

「追光逐夏Sun Chasers」首波活動將於6月17日與Red Bull在碧波池畔一同掀起熱舞狂潮！不僅盛邀Red Bull 3Style 台灣冠軍、知名音樂活動「國語作業簿」主理人賴皮（MR.SKIN）帶來主秀，更可搶先一睹7月8日Red Bull Dance Your Style台灣決賽之菁英風采；同時還有熱音放送與馬戲團互動演出，自下午兩點至晚間九點呈現在地熱情律動。另9月底前每周末也將邀請如汝妮（Dungi Sapor）等多位知名DJ及樂團輪番登台，陪伴賓客共渡美好時光。

迎接盛夏酷暑，台北W飯店推出由專業教練在碧波泳池開設夜間潛水課程（名額有限，需事先預約），自7月6日至9月21日，每月第二和第四周的周四晚間八點至九點，提供最佳消暑解方。熱愛有氧運動的賓客，亦可參加量身訂製的單車旅程，伴隨涼爽微風遊歷台北市區的特色景緻，兩人就能成行。盡情釋放能量後，再安排造訪AWAY紓壓艙，體驗甫於5月份全面換新的SPA療程，舒緩疲勞筋骨。

炎炎烈日當空，台北W飯店推出多樣化輕盈餐飲選擇，不僅符合時下健康生活趨勢，更為各種社交場合減少熱量負擔、增添清爽氛圍。即日起可至10樓WOOBAR享用「WOOTEI午茶」新菜單，以三款精緻鹹點、五款特色甜點搭配主題飲品，或在深具海島度假風情的小屋旁與親朋好友盡享海陸燒烤盛宴。7月15日至8月15日池畔酒吧與「玲廊滿藝」藝廊也將持續延伸「Cocktail．Art．Lifestyle」主題，打破藝術欣賞必須盛裝打扮的既定印象，提供大眾沉浸藝術作品及創意調飲的體驗。