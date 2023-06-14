目前在全台擁有九家連鎖汽車旅館與商務旅館的挪威森林旅館集團，看準台中國際會展中心預計2025年底營運，預期將帶動觀光、商務發展商機，規劃在水湳單元8重劃區、豪砸10億打造集團在台中的第五家旅館！房仲業者認為，隨著水湳周邊重大建設陸續到位，預料將吸引更多旅館業者搶進卡位。

挪威森林旅館集團去年10月以法人名義，取得國產署位於單元8西屯區「鑫港尾段」108地號的地上權標案，土地面積515.15坪，挪威森林以溢價率133.08％、總價約1.69億元得標。隨即又在今年1月加碼購入108地號旁的337.09坪土地，交易金額約2.31億元，拆算單坪價68.4萬元，兩塊土地共計852.24坪、總價約4億元。

挪威森林旅館集團總經理陳國忠表示，看好台中水湳周邊未來的商務、觀光發展，尤其是綠美圖、國際會展中心、水湳轉運站等大型公共建設即將到位，集團規劃在水湳興建建坪約3,300坪、客房數約88間，主打「現代時尚精緻科技」為主軸的商務飯店，估計含土地成本在內，總投資金額將達10億元。他說，集團未來全台十家汽車旅館與商務旅館，總客房數可達563間。

挪威森林旅館的背後為思源加油站集團，目前在全台擁有20座加油站，其中約有一半的加油站土地是自有的。集團二代陳國忠自2007年開始跨足旅館產業，從北部鶯歌「北國之春館」發跡，接著基隆「蔚藍海岸館」、「板橋旗艦館」、「新店精品館」；直至2018年南下台中展店，目前有「台中漫活館」、「台中文創館」及「淡水森森館」，都是以純車庫房的汽車旅館或加上商務房複合式汽車旅館的樣貌呈現。

挪威森林旅館集團為了擴大服務層面，2019年起開始轉型跨足商務飯店，在台中火車站周邊催生了挪威森林「台中行旅1號館」與「台中行旅3號館」，集團目前在全台擁有10萬名會員。

陳國忠強調，集團很看好台中旅宿業發展，尤其是水湳經貿園區周邊的發展，無論是公共建設或既有的中央公園、鄰近的中科園區及逢甲商圈、洲際棒球場、甚至還有未來要興建的台中巨蛋，「台中這樣的都市規劃集結，未來吸引的客群更是包羅萬象，讓集團覺得這是一份值得挑戰的課題，更可以激發挪威森林旅館集團服務的熱誠。」