台廠打入國際衛星產業供應鏈跨一步！工研院今與美國知名衛星營運商Mangata Networks、歐洲衛星電信大廠Inmarsat與環球衛星公司SES等三家衛星營運商簽下合作備忘錄，將共同打造產業協作平台，媒合台廠成為國際衛星大廠供應鏈合作夥伴。打造台灣成為衛星製造產業基地。

近年低軌衛星蔚為風潮，國際衛星運營商正朝開發多軌道衛星系統前進，後續龐大商機備受矚目。經濟部今在南港舉辦「太空產業國際合作論壇」，探索全球多軌道衛星應用趨勢與機會，邀請美、歐三家衛星營運商來剖析多軌道衛星的技術發展、佈局策略與應用優勢。

根據國際顧問公司麥肯錫報告，預估2025年全球衛星物聯網產值將高達5600到5800億美元，需求勢必不斷成長。

工研院先前已成立「台灣低軌衛星產業聯誼會」，有100多家廠商會員，廠商能量都在，只是需要一個推手，將其推向國際衛星市場。工研院產服中心吳心如表示：「我們工研院就是定位自己為一個系統整合商角色。」

為了擔任此角色，工研院要成立台灣衛星產業協作平台，扮演鏈結角色，媒合好的台商打出去。工研院今在論壇中，公開與Mangata Networks、Inmarsat、SES三家簽署合作備忘錄，攜手共同建立此產業協作平台，鏈結台廠與國際衛星業者的需求，發揮互相媒合的功能，帶動後續技術合作與應用。除了這三家，以後還會找更多國際衛星營運商簽合作協議，

Mangata Network表示，公司積極投入多軌道衛星應用開發，並掌握獨特的高軌道衛星與中軌道衛星星系系統，期盼未來成為台灣衛星產業的重要夥伴。SES則強調，與工研院建立協作平台的合作關係，是希望藉由SES衛星系統創造更多場域合作驗證機會，進而帶動更多元化多軌道衛星應用與產業發展。

吳心如表示，台灣沒有發射衛星，沒有自己的衛星營運商，我們的機會在融入國際大廠的供應鏈體系中。台廠可切入產業主要在「地面設備」這塊，像是用戶終端機(UT)、相位陣列天線、波束成形晶片等。台灣半導體很強，是最大的基點，可配合國外大廠的需要，找到出海口。

雖然做應用這塊，日、韓，乃至大陸也都很多人在做，不過我們強項是5G、ICT，這是競爭上的勢。吳心如形容MOU的簽訂是「試水溫」，平台成立後，除了可以介紹台廠給國外衛星營運商外，將來這些營運商落地後也會衍生許多應用服務，這個我們也有施作利基點，例如提供場域驗證等。