入行超過30年的藝人許傑輝接連被爆性騷擾，之前曾以公視《我的婆婆怎麼那麼可愛》入圍金鐘獎的他，原本近期正參與《我的婆婆2》拍攝，外界擔心影響該劇，和他一起拍戲的「婆婆」鍾欣凌昨受訪時說劇組拍戲未受影響，不過隨著今（14日）又有女星黃云歆在臉書公開發文指控的新發展，製作人陳慧玲稍早接受本報訪問時坦言：「當然受影響。」

陳慧玲表示，目前已經決定明天（15日）先停拍1天，「因為《婆婆》是喜劇，現在的氛圍狀態不適合拍喜劇，未來幾天會把他的戲份拉掉，先拍別的戲。」至於是否直接換角，她無奈表示這還無法回答，必須再跟公視討論。

繼被男網友爆料在表演課要求學生練習「集體做愛」配音後，黃云歆14日也在臉書發長文爆料許傑輝10年前執導舞台劇《台灣舞孃》時，要她繳交「性感作業」呈現性感的樣子給他看，還拿著巧克力在她胸前問她能否夾住，諸多行為讓她非常不舒服，她感謝當時小嫻察覺異樣，出手相救。許傑輝回應本報時表示，如果真的造成有人不舒服與困擾，他誠懇道歉，也請他們可以循正常法律途徑提告，或許會還他們公道。

許傑輝表示，自己當時身為《台灣舞孃》導演，責任就是把劇導好，覺得哪個環節做得不夠好，或有人跳得不夠性感、跟不上進度、達不到標準，當然只能鼓勵、舉例、或親自演示給她們看，當年排戲跟團員講的那些話或許太直白、嘴賤，但真的沒有雜念，如果對方覺得不妥，應該還有監製可以去反應。