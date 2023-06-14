被多過一次戶感覺就是不好！有女子到展示間買新車，日後要賣車時，卻發現自己當初是買到「二手車」，讓她氣得致電詢問賣車業務，對方卻表示「實際上絕對是新車，但因為要拿好一點優惠，有做一點操作『先過戶一次』，但絕對是新車沒問題」，對於自己買到已過戶的「二手車」，造成賣車時的困擾，感到非常無奈。

一名女子在臉書社團「爆廢公社二館」發文，她表示三年前買的新車，因覺得空間小，打算要出售，找個網路上的自售賣車平台協助估價，竟然發現當初買的新車，竟然變成「曾被過戶的二手車」，平台專員向她表示，「原始發照日和換發照日不一樣」，因此她才會被質疑是否買到二手車，後來在雙方一陣討論後，才發現自己買到了「領牌車」，但她回想買車時，和車友聊過彼此的「菜單」，和新車優惠差不多。

於是，女子氣得致電詢問新車業務，並質疑對方自己是否買到「二手車」，而對方卻表示「實際上絕對是新車，但因為當時要拿好一點的優惠，有做一點操作『先過戶一次』，但車絕對是新車沒問題」，她氣炸原以為自己買到的是新車卻變成「二手車持有者」，對於該業務無事先提醒、告知及溝通，讓不懂車的她買到了「領牌車」。

後來，女子接獲該車商業務主管來電，對方僅回應「純屬業務個人行為」，公司並不能負責，但可以協助處理，欲補償她5次保養，但她已經要賣車，不接受車商開出的條件，且因和訂單載明的新車不一樣，於是主張「(買賣)合約失效」要退車，最後，她獲得幾萬元的補償，而算是補貼當初「領牌車」的優惠行情差價，讓這件事情順利結束，她也表示幸好當初買車業務還在，若離職了恐要討回公道的難度就會增加。

貼文一出，網友紛紛留言表示「應該是領牌車、試乘車、展示車。通常這種車一般人要買買不太到。折扣優惠很多。又不太會買到車王」、「衝業績的領牌車，通常業務都會告知才對」、「作弊被抓包，傳說中的領牌車啊，這要誠實告知給折扣才是」、「雖然一樣是新車，但是被多過一次戶感覺就是不太好」、「事先叫告知，事後叫辯解，這個業代不OK」。