北京球迷熱烈歡迎梅西。（美聯社）

阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）率領國家隊勇奪世足賽冠軍之後，回到法甲巴黎聖日耳曼PSG的日子並不好過。梅西與PSG的續約傳聞一夕數變，外界認為他缺乏往日的拚勁，還爆了「不假外出」的尷尬事件，多次遭到球迷噓聲伺候。如今梅西確定下一站是美國足球大聯盟，在PSG的隊友姆巴佩（Kylian Mbappe）站出來聲援他。

姆巴佩告訴媒體La Gazzetta dello Sport說：「我們說的這位可能是足球史上最偉大的球員，像梅西這樣的人離開絕不會是好消息。個人觀點，我實在不明白為何大家這麼想要他離開，他是梅西，他需要被尊重，結果他沒有在法國獲得應有的尊重。很遺憾，但事已至此，我們得想辦法找人接替他。」

PSG摘下隊史第11座聯賽冠軍，慶祝儀式上，姆巴佩、內馬（Neymar）等人相繼出場，但是梅西出場時被觀眾報以噓聲，令他在PSG的最後球季相當難堪。網路上有許多梅西球迷批評PSG觀眾的無禮：「無法想像有人會噓最偉大的足球員。」「法國人還沒忘記阿根廷在世足決賽打敗他們。」姆巴佩現在也被傳言很有可能不與PSG延長合約，他們3人只有內馬決定會留隊到2025年。