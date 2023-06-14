渣打集團在發布「全球供應鏈ESG永續發展調查」報告的同時，也透露在推動永續貿易融資的過程中，正與國際金融科技企業Taulia、Demica和聯易融等建立夥伴關係，協助客戶轉型，邁向永續未來。這些國際金融科技公司已在上百個市場提供服務，對於跨國布局的台灣製造業者會有極大幫助。

例如Taulia總部位於美國舊金山，提供營運資金管理的技術管理平台，包括企業的應付款項、應收款項和存貨相關等，有300多萬家企業組成的網路利用Taulia平臺，確定付款和收款的時程，減少風險，提高供應鏈的運營效率。Taulia和Demica近年來投入建立永續供應鏈，為跨國公司、供應鏈管理公司、貿易金融機構等主要客戶，提升供應鏈金融的ESG社會價值，吸引更多海外企業探詢加入的可能。

「全球供應鏈ESG永續發展調查」報告中發現，儘管54％的企業表示願意在企業獲利之前，優先考量環境與社會之正面影響，卻有超過50％的企業認為，永續發展指標和供應商相關永續查核資訊取得困難，因此只有不到30％的企業制定永續發展準則或設定長期目標。

渣打集團表示，大中華及北亞地區的供應商業者，對於推動ESG和永續發展報持高度興趣，近七成表態「願意為了對環境與社會帶來正面影響，犧牲獲取更高財務報酬和獲利的機會」，不僅遠高於所有受訪企業平均值的54％，也是所有調查地區中供應商意願最高的。

該調查同時，約60％的受訪企業已經或計畫購買碳權來達到減碳目標，再次突顯碳權與碳交易市場的重要性。大中華及北亞區的供應商對碳權也已經有了相當認知，其中11％已經購買了碳權，44％有購買計畫。基於台灣正在著手成立碳交易市場，未來碳交易將在台灣資本市場扮演要角，對於外商金融業的企金客戶足具吸引力。