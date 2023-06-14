營養午餐是許多人學生時代的共同回憶。一位媽媽表示，就讀新北市某高中的兒子近日和她分享午餐菜色，沒想到菜色看起來像是廚餘，讓兒子直接決定放棄這道菜，貼文一出引發熱議，不過有內行人指出，其實該款菜色「南洋沙嗲水鯊」之所以像是廚餘，是因為營養午餐煮好後，都會蓋上蓋子繼續悶著導致食材出水，所以才會賣相不佳。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，其實她對兒子從小到大的學校菜色都不了解，直到當天兒子分享午餐菜色，表示自己打菜時選擇直接放棄這道菜，她才忍不住查詢菜單，確認那道菜色就是「南洋沙嗲水鯊」，也忍不住抱怨，「我在菜單上真找不到一道名叫『廚餘』的菜」。

仔細一看附圖可以發現，南洋沙嗲水鯊裡其實加了許多食材，除了主食材水鯊魚片外，還有玉米、紅蘿蔔、豌豆等黃色、紅色、綠色蔬菜，泡在底層明顯一層的食材汁水中。

對此，許多網友紛紛回應，「確定不是廚餘嗎？」、「看起來就是有什麼就通通丟進去煮成一鍋的感覺」、「嗯，豬看到都會流眼淚」；不過也有人認為，「拿一張孩子舀完菜的剩菜照片，要公審廠商嗎？食材沒壞孩子吃的飽真的沒什麼好要求的，如果家長有要求建議可以自己帶便當」、「高中生可不是可以任人擺佈的年紀，要父母出面管菜色，孩子是媽寶無誤」。

有內行人則分析，「應該是營養師或廚師沒注意，這種菜色一盤和一鍋呈現出來的效果有落差。營養午餐都會提前煮，然後蓋上蓋子，所以會悶很多水出來，賣相一定會差很多」、「其實營養午餐大鍋炒，就不要奢求什麼擺盤了，而且這個還有沙嗲醬下去炒，如果這道菜是單純用炸的，應該就看起來正常了吧？講實在的這種多樣食材的料理，自己家炒也都很像廚餘呀，除非這道菜吃起來發餿不然我覺得沒什麼問題」。