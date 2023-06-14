俄羅斯防長蕭依古日前下令，所有在烏克蘭作戰的「志願分遣隊」人員須於6月底前與國防部簽約。俄羅斯傭兵集團瓦格納（Wagner）首腦普里格津週一立刻放話「拒簽」。俄國總統普丁週二公開支持蕭依古這項軍令，並稱「簽約是必要之舉」。路透社報導，普里格津週三（14日）隔空回嗆，瓦格納戰士不會簽約，否則就是「重蹈恥辱覆轍｣，但他又說，相信俄方會提出妥協方案保障瓦格納戰士。

俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）近日在檯面上可謂灰頭土臉。他下令要求在烏克蘭的志願軍戰士與國防部簽約，遭普里格津公開打臉；週一他與總統普丁（Vladimir Putin）同赴莫斯科軍醫院探視傷兵，普丁貌似刻意背對他、不願與他對話，場面尷尬。

俄羅斯傭兵集團瓦格納首腦普里格津公開拒絕與俄國國防部簽約。

俄烏戰爭打到週三已進入第476天，烏軍最近已展開大反攻，俄軍也頻頻空襲回擊。普丁週二與軍方會議由電視媒體直播時，對於國防部要求在烏克蘭的志願分遣隊隊員6月底前與司令部簽約一事表達支持。

普丁說，簽約實屬必要，這讓所有在烏克蘭參與俄軍作戰的人員可由此獲得有權支領的社會援助款項，例如傷兵補償金，倘若不幸陣亡，家屬也有補償金可領。

普里格津週三展現少見的直接抗命態勢，直接回絕了普丁的呼籲。他說：「瓦格納戰士沒有一個準備重蹈恥辱覆轍，所以，他們不會簽約。」

不過，普里格津週三也沒把話說死，他認為普丁與俄羅斯國會之間會達成「妥協方案」，讓瓦格納傭兵集團的戰士可同時獲得社福保障與戰士身分位階認可。

俄國國防部宣布此事時完全沒有提及瓦格納集團，但外界多半認為俄國政府企圖以此持續控制瓦格納集團。

普里格津去年起就數度對槓蕭依古與軍方高階將領，他指控俄方沒有向在烏克蘭作戰的瓦格納部隊提供足夠的支援與彈藥，導致瓦格納傭兵傷亡慘重。今年5月下旬普里格津表示，瓦格納集團在烏克蘭戰場陣亡多達2萬人左右。